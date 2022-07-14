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В Калуге временно отключат радио и ТВ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2022 12:45 1 860
В Калуге временно отключат радио и ТВ

В четверг, 14 июля, городская управа сообщает о предстоящем частичном отключении радио и телевидения в Калуге в связи с проведением профилактических работ.

18 июля 2022 года будет отключена техника, транслирующая пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в цифровом формате и аналоговых телерадиопрограмм на РТПС Калуга.

По этой причине 18 июля с 06:00 до 15:00 часов не будут работать:

  • РТРС-1 (46 ТВК),
  • РТРС-2 (44 ТВК),
  • Вести (частота 107,1 МГц),
  • Маяк (98,7 МГц),
  • Радио России (частота 104,3 МГц).

18 июля с 09:00 до 12:00 часов не будут работать:

  • Ника ТВ (21 ТВК),
  • НикаFM (103,1 МГц),
  • РетроFM (73,25 МГц),
  • Дорожное Радио (101,6 МГц)
  • Европа Плюс (102,6 МГц),
  • Серебряная ладья (106,6 МГц),
  • Радио МИР (96,3 МГц),
  • Серебряный дождь (106,1 МГц),
  • Радио 40 (105,1 МГц),
  • Авто-Радио (101,1 МГц),
  • Радио Русский Хит (98,3 МГц),
  • Новое Радио (107,6 МГц),
  • Love Radio (100,6 МГц),
  • Ю-ТВ (39 ТВК),
  • Монте Карло (96,7 МГц).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2022 12:45 1 860
Тэги: общество
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