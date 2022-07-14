В Калуге временно отключат радио и ТВ

В четверг, 14 июля, городская управа сообщает о предстоящем частичном отключении радио и телевидения в Калуге в связи с проведением профилактических работ.

18 июля 2022 года будет отключена техника, транслирующая пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в цифровом формате и аналоговых телерадиопрограмм на РТПС Калуга.

По этой причине 18 июля с 06:00 до 15:00 часов не будут работать:

РТРС-1 (46 ТВК),

РТРС-2 (44 ТВК),

Вести (частота 107,1 МГц),

Маяк (98,7 МГц),

Радио России (частота 104,3 МГц).

18 июля с 09:00 до 12:00 часов не будут работать:

Ника ТВ (21 ТВК),

НикаFM (103,1 МГц),

РетроFM (73,25 МГц),

Дорожное Радио (101,6 МГц)

Европа Плюс (102,6 МГц),

Серебряная ладья (106,6 МГц),

Радио МИР (96,3 МГц),

Серебряный дождь (106,1 МГц),

Радио 40 (105,1 МГц),

Авто-Радио (101,1 МГц),

Радио Русский Хит (98,3 МГц),

Новое Радио (107,6 МГц),

Love Radio (100,6 МГц),

Ю-ТВ (39 ТВК),

Монте Карло (96,7 МГц).

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