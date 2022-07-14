В Калуге временно отключат радио и ТВ
В четверг, 14 июля, городская управа сообщает о предстоящем частичном отключении радио и телевидения в Калуге в связи с проведением профилактических работ.
18 июля 2022 года будет отключена техника, транслирующая пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в цифровом формате и аналоговых телерадиопрограмм на РТПС Калуга.
По этой причине 18 июля с 06:00 до 15:00 часов не будут работать:
- РТРС-1 (46 ТВК),
- РТРС-2 (44 ТВК),
- Вести (частота 107,1 МГц),
- Маяк (98,7 МГц),
- Радио России (частота 104,3 МГц).
18 июля с 09:00 до 12:00 часов не будут работать:
- Ника ТВ (21 ТВК),
- НикаFM (103,1 МГц),
- РетроFM (73,25 МГц),
- Дорожное Радио (101,6 МГц)
- Европа Плюс (102,6 МГц),
- Серебряная ладья (106,6 МГц),
- Радио МИР (96,3 МГц),
- Серебряный дождь (106,1 МГц),
- Радио 40 (105,1 МГц),
- Авто-Радио (101,1 МГц),
- Радио Русский Хит (98,3 МГц),
- Новое Радио (107,6 МГц),
- Love Radio (100,6 МГц),
- Ю-ТВ (39 ТВК),
- Монте Карло (96,7 МГц).
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