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В Калуге появились новые проекционные переходы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2022 11:45 1 457
В Калуге появились новые проекционные переходы

В среду, 14 июля, городская управа Калуги рассказала об установке новых проекционных пешеходных переходов в городе.

По словам управления городского хозяйства, сначала установили такие переходы у всех школ, а теперь занимаются их установкой по пути следования детей к школам.

Проекционные переходы установлены:

  • ул. Чичерина, д. 16а (МБОУ №6);
  • ул. Чичерина, д.19 (МБОУ №6);
  • ул. Л.Толстого, д. 51 (СОШ №44);
  • ул. Маршала Жукова-ул. Подгорная (Ст. Труд);
  • ул. Первых коммунаров, д. 11 (СОШ № 28);
  • ул. Николо-Козинская, 129 (Кванториум);
  • ул. Маяковского-Заводская (МБОУ);
  • ул. Маршала Жукова-Хрустальная (СОШ №22);
  • ул. 65 лет Победы (СОШ №6);
  • ул. Телевизионная, 2а (ДС Радуга).

Сейчас производят настройку оборудования и наносят разметку на пешеходные переходы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2022 11:45 1 457
Тэги: пешеходные переходы
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