В Калуге появились новые проекционные переходы

В среду, 14 июля, городская управа Калуги рассказала об установке новых проекционных пешеходных переходов в городе.

По словам управления городского хозяйства, сначала установили такие переходы у всех школ, а теперь занимаются их установкой по пути следования детей к школам.

Проекционные переходы установлены:

ул. Чичерина, д. 16а (МБОУ №6);

ул. Чичерина, д.19 (МБОУ №6);

ул. Л.Толстого, д. 51 (СОШ №44);

ул. Маршала Жукова-ул. Подгорная (Ст. Труд);

ул. Первых коммунаров, д. 11 (СОШ № 28);

ул. Николо-Козинская, 129 (Кванториум);

ул. Маяковского-Заводская (МБОУ);

ул. Маршала Жукова-Хрустальная (СОШ №22);

ул. 65 лет Победы (СОШ №6);

ул. Телевизионная, 2а (ДС Радуга).

Сейчас производят настройку оборудования и наносят разметку на пешеходные переходы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.