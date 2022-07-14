В Калуге появились новые проекционные переходы
В среду, 14 июля, городская управа Калуги рассказала об установке новых проекционных пешеходных переходов в городе.
По словам управления городского хозяйства, сначала установили такие переходы у всех школ, а теперь занимаются их установкой по пути следования детей к школам.
Проекционные переходы установлены:
- ул. Чичерина, д. 16а (МБОУ №6);
- ул. Чичерина, д.19 (МБОУ №6);
- ул. Л.Толстого, д. 51 (СОШ №44);
- ул. Маршала Жукова-ул. Подгорная (Ст. Труд);
- ул. Первых коммунаров, д. 11 (СОШ № 28);
- ул. Николо-Козинская, 129 (Кванториум);
- ул. Маяковского-Заводская (МБОУ);
- ул. Маршала Жукова-Хрустальная (СОШ №22);
- ул. 65 лет Победы (СОШ №6);
- ул. Телевизионная, 2а (ДС Радуга).
Сейчас производят настройку оборудования и наносят разметку на пешеходные переходы.
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