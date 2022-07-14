Через сутки после открытия дорога-дублер на Северном въезде в Калугу обзавелась ямами

Как мы уже писали ранее, 12 июля открыли движение по дороге-дублеру Северного въезда в Калугу.

Наши коллеги из «Комсомольской правды – Калуга» через сутки после открытия проехали по новой дороге и поделились впечатлениями от увлекательной поездки.

Дорога двухполосная, поворот на улицу Калужской ополчения открыт, временная разметка нанесена, пробок нет.

Однако дороге есть чем удивить: при движении в сторону центра города при движении ощущается немалый наклон вправо . Но и это еще не все, далее водителей ожидают две свежие глубокие ямы. Чтобы объехать одну из них, приходится выезжать на встречную полосу движения.

Подробности преодоления временной полосы препятствий в нашем телеграм-канале.

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