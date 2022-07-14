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14 июля в Калуге ломали Московские ворота

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.07.2022 08:30 0 541
14 июля в Калуге ломали Московские ворота

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 июля.

1888 – в Калуге праздновали 900-летие крещения Руси. Основные торжества – на пл. Старый Торг и плацпарадной в окружении рядов войск и публики на спецсцене. (Из публикаций Сухоцкого)

14 июля 1910 г.

Письмо из Императорской археологической комиссии (С-Пб) Калужскому губернатору по вопросу ремонта каменного моста

«До сведения Императорской Археологической Комиссии дошло, что в настоящее время приступлено к переустройству некоторых корпусов Гостинаго Двора в г. Калуге и к капитальному ремонту «Каменного моста» там же, без предварительнаго сношения с Императорской Археологической Комиссией.

Ввиду Высочайшего повеления 11 марта 1889 г., коим право разрешения реставрации монументальных памятников древности предоставлено исключительно Императорской Археологической Комиссии. Комиссия имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в распоряжении о приостановке начатых работ впредь до испрошения на то разрешения Императорской Археологической Комиссии».

1935 – газета «Коммуна» под рубрикой «Калужский день» поместила фото С.Хейфица – слом Московских ворот. Отмечалось, что они чрезвычайно затрудняли правильное движение близ клуба железнодорожников и их разборка выполняется по требованию избирателей.  Долгое время у здания Концертного зала оставалась лишь одна левая пирамида, но недавно на другой стороне улицы была восстановлена вторая пирамида бывших Московских ворот.

Трансформаторная будка (справа на фото) переделана из закрытой в 1924 г. Александровской часовни. Эта будка простояла до середины 1960-х гг.

1955 – в горисполкоме слушался вопрос о передаче церкви Космы и Дамиана в Калуге облуправлению местпрома под склад и контору облместпромснабсбыта.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.07.2022 08:30 0 541
Тэги: история калуги
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