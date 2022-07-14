В Калужской области будет облачно
В четверг, 14 июля, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода. Жарко не будет.
Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +14.
Скорость ветра – до 3 м/с.
Наши предки верили, что 14 июля можно «зацепить» себе суженого колючей веточкой крыжовника. Нужно лишь подойти к парню и слегка уколоть его веточкой. Вскорости он обратит на вас внимание.
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