В Калужской области будет облачно

В четверг, 14 июля, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода. Жарко не будет.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +14.

Скорость ветра – до 3 м/с.

Наши предки верили, что 14 июля можно «зацепить» себе суженого колючей веточкой крыжовника. Нужно лишь подойти к парню и слегка уколоть его веточкой. Вскорости он обратит на вас внимание.

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