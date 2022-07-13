Автошкола Калуги выплатила компенсацию семье сбитого подростка

В среду, 13 июля, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила о решении по делу о взыскании морального вреда с автошколы Калуги.

В марте 2021 года на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге ученик автошколы за рулем учебного «ВАЗ 2115» сбил пешехода 2007 года рождения.

Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у пострадавшего зафиксирован перелом и иные травмы ног. Здоровью подростка причинен вред средней тяжести, он проходил длительное лечение.

В августе 2021 года суд признал виновным в ДТП инструктора. Он по должностным обязанностям был с учеником, нес ответственность и допустил это происшествие.

Родители подростка обратились в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с автошколы.

Суд согласился и назначил взыскать с автошколы 300 000 рублей в пользу потерпевшей стороны.

Ответчик подавал апелляцию, но и апелляционный суд решил, что компенсации морального вреда – быть.

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