Чтобы не расстаться с иномаркой, житель Калужской области выплатил алименты
В среду, 13 июля, УФССП по Калужской области сообщили о результатах работы по взысканию задолженностей с неплательщика алиментов.
Житель Мещовского района не платил алименты на свою 4-летнюю дочь и к июлю накопил долг в 89 000 рублей.
Судебные приставы вынесли в отношении мужчины и его имущества комплекс ограничительных и запретительных мер.
Приставы установили, что у мужчины есть автомобиль «Ситроен C5» и потребовали предъявить автомобиль для ареста и последующей реализации в счет погашения долга.
Когда должник понял, что останется без автомобиля, то в короткие сроки погасил долг.
Приставы продолжат контролировать регулярность выплат.
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