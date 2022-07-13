Чтобы не расстаться с иномаркой, житель Калужской области выплатил алименты

В среду, 13 июля, УФССП по Калужской области сообщили о результатах работы по взысканию задолженностей с неплательщика алиментов.

Житель Мещовского района не платил алименты на свою 4-летнюю дочь и к июлю накопил долг в 89 000 рублей.

Судебные приставы вынесли в отношении мужчины и его имущества комплекс ограничительных и запретительных мер.

Приставы установили, что у мужчины есть автомобиль «Ситроен C5» и потребовали предъявить автомобиль для ареста и последующей реализации в счет погашения долга.

Когда должник понял, что останется без автомобиля, то в короткие сроки погасил долг.

Приставы продолжат контролировать регулярность выплат.

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