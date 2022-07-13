В 13 школах Калужской области идет капитальный ремонт

В среду, 13 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша озвучил список школ региона, которые будут отремонтированы в этом году.

В текущем году начала действовать федеральная программа капитального ремонта школ.

В нашем регионе за 5 лет капитальный ремонт будет сделан минимум в 50 школах.

— Используем все возможности, чтобы включить в программу дополнительные учебные заведения, – сказал Владислав Шапша.

Капитальный ремонт уже идет в 13 школах региона.

К 1 сентября обновят и модернизируют 10 школ:

Людиновскую школу-интернат;

Озерскую школу-интернат;

Школу № 2 п. Бабынино;

Школу № 3 г. Кондрово;

Школу № 2 п. Полотняный Завод;

Школу № 2 г. Жиздры;

Школу № 4 г. Козельска;

Школу № 4 г. Малоярославца;

Стрельненскую школу;

Хвастовичскую школу.

А еще в 3 школах необходим более масштабный объем работ. Поэтому капремонт там начался в этом году и завершится в следующем:

Спас-Загорская школа;

Мятлевская школа;

Школа № 2 г. Тарусы.

Глава региона отметил, что программа помимо ремонта включает в себя и развитие школьного пространства, закупку нового оборудования.

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