В 13 школах Калужской области идет капитальный ремонт
В среду, 13 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша озвучил список школ региона, которые будут отремонтированы в этом году.
В текущем году начала действовать федеральная программа капитального ремонта школ.
В нашем регионе за 5 лет капитальный ремонт будет сделан минимум в 50 школах.
— Используем все возможности, чтобы включить в программу дополнительные учебные заведения, – сказал Владислав Шапша.
Капитальный ремонт уже идет в 13 школах региона.
К 1 сентября обновят и модернизируют 10 школ:
- Людиновскую школу-интернат;
- Озерскую школу-интернат;
- Школу № 2 п. Бабынино;
- Школу № 3 г. Кондрово;
- Школу № 2 п. Полотняный Завод;
- Школу № 2 г. Жиздры;
- Школу № 4 г. Козельска;
- Школу № 4 г. Малоярославца;
- Стрельненскую школу;
- Хвастовичскую школу.
А еще в 3 школах необходим более масштабный объем работ. Поэтому капремонт там начался в этом году и завершится в следующем:
- Спас-Загорская школа;
- Мятлевская школа;
- Школа № 2 г. Тарусы.
Глава региона отметил, что программа помимо ремонта включает в себя и развитие школьного пространства, закупку нового оборудования.
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