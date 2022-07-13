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В 13 школах Калужской области идет капитальный ремонт

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2022 17:15 0 191
В 13 школах Калужской области идет капитальный ремонт

В среду, 13 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша озвучил список школ региона, которые будут отремонтированы в этом году.

В текущем году начала действовать федеральная программа капитального ремонта школ.

В нашем регионе за 5 лет капитальный ремонт будет сделан минимум в 50 школах.

— Используем все возможности, чтобы включить в программу дополнительные учебные заведения, – сказал Владислав Шапша.

Капитальный ремонт уже идет в 13 школах региона.

К 1 сентября обновят и модернизируют 10 школ:

  • Людиновскую школу-интернат;
  • Озерскую школу-интернат;
  • Школу № 2 п. Бабынино;
  • Школу № 3 г. Кондрово;
  • Школу № 2 п. Полотняный Завод;
  • Школу № 2 г. Жиздры;
  • Школу № 4 г. Козельска;
  • Школу № 4 г. Малоярославца;
  • Стрельненскую школу;
  • Хвастовичскую школу.

А еще в 3 школах необходим более масштабный объем работ. Поэтому капремонт там начался в этом году и завершится в следующем:

  • Спас-Загорская школа;
  • Мятлевская школа;
  • Школа № 2 г. Тарусы.

Глава региона отметил, что программа помимо ремонта включает в себя и развитие школьного пространства, закупку нового оборудования.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2022 17:15 0 191
Тэги: образование школы
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