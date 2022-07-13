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53 котельные из 102 подготовлены к отопительному сезону в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2022 13:15 0 189
53 котельные из 102 подготовлены к отопительному сезону в Калуге

Во вторник, 12 июля, стали известны первые результаты профилактических работ в Калуге по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщила городская управа.

На 12 июля сделано следующее:

  • из 102 котельных подготовлено 53, это 52% от плана;
  • из 45 ИТП и ЦТП подготовлено 22, это 48,9% от плана;
  • из 391,73 километров тепловых сетей опрессовано 219,134 км, это 55,9% от плана;
  • из 15 километров заменено тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний собственными силами предприятия 5,9 км, это 39,3% от плана;
  • из запланированных 5 километров теплоизолировано 2,6 км;
  • из 154 детских садов и школ подготовлено к отопительному сезону 81, это 52,6% от плана.

По информации МУП «Калугатеплосеть», продолжается техническое перевооружение котельных по адресам: ул. Театральная, д.4г, ул. Московская, д.299, ул. Хрустальная, д.50, ул. Кубяка, д.3а, ул. Луначарского, д.6а, ул. Школьная, д.7а, ул. Баррикад, д.181а.

- Пристальное внимание уделяем частным котельным, которые в прошлом году затормаживали отопительный процесс, - говорит городской голова Дмитрий Денисов. - Одну из таких – котельную «Ремпутьмаш» пришлось принять в муниципальную собственность, чтобы отныне в детских садах и школах, которые она отапливает, было тепло и комфортно. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2022 13:15 0 189
Тэги: отопительный сезон калугатеплосеть
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