В среду, 13 июля, в Калуге ищут доноров тромбоцитов 1+ группы крови. Информация об этом появилась в сообществе «Я донор Калуга».

Тромбоциты, кровь 1+, требуются для лечения Александра Александровича Павлова. Диагноз мужчины ­­– острый лейкоз.

Александр Павлов проходит лечение в гематологическом отделении областной больницы.

Дочь Александра Александровича обращается к калужанам:

— Очень прошу откликнуться. Звоните мне: Анастасия, 8 905 642-62-41. Спасибо.

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