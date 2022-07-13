В Калуге ищут доноров тромбоцитов 1+ группы крови
В среду, 13 июля, в Калуге ищут доноров тромбоцитов 1+ группы крови. Информация об этом появилась в сообществе «Я донор Калуга».
Тромбоциты, кровь 1+, требуются для лечения Александра Александровича Павлова. Диагноз мужчины – острый лейкоз.
Александр Павлов проходит лечение в гематологическом отделении областной больницы.
Дочь Александра Александровича обращается к калужанам:
— Очень прошу откликнуться. Звоните мне: Анастасия, 8 905 642-62-41. Спасибо.
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