В Перемышльском районе Калужской области пропал 86-летний Петр Иванович Котов

Во вторник, 12 июля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской области сообщает о поисках Петра Ивановича Котова, 86 лет. Пенсионер пропал в Перемышльском районе.

11 июля 2022 года Петр Иванович отправился за грибами в районе остановки «Средняя фабрика» и пропал.

Приметы пропавшего:

- рост 170 см;

- худощавого телосложения;

- седые волосы;

- голубые глаза.

Дедушка страдает потерей памяти, может не ориентироваться в пространстве.

Волонтеры обращаются к жителям Калужской области за помощью!

! Водители, проезжавшие в этом районе 11.07.2022. с 7:30 или 12.06.2022 г., проверьте, пожалуйста, записи ваших регистраторов! Возможно, дедушка попал в обзор камеры.

! Тем, кто находится в Перемышльском районе: посмотрите по сторонам, если вы находитесь в районе остановки «Средняя фабрика», Большие Козлы, Малые Козлы, Мужачи, Ильинка, Нижнее Косьмово, Верхнее Косьмово.

Любую информацию о местонахождении 86-летнего Петра Ивановича Котова просят сообщать по телефонам горячей линии «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Инне 8 964 141-32-53.

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