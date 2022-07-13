В озеро Ломпадь Калужской области сбрасывали отходы

Во вторник, 12 июля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о результатах проб воды в озере Ломпадь в Людинове.

В соцсетях местные жители жаловались на цветение водоема. В начале месяца инспекторы выехали на место и взяли пробы воды, чтобы установить причину. Результаты анализов изучили экологи.

Причиной загрязнения Ломпади стал несанкционированный и продолжительный сброс органических отходов.

Результаты анализов и заключения специалистов переданы в местную администрацию и полицию для поиска виновных.

Еще в период проведения экологической реабилитации население предупредили о запрете сбросов в озеро.

Причастные устанавливаются.

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