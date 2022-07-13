В озеро Ломпадь Калужской области сбрасывали отходы
Во вторник, 12 июля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о результатах проб воды в озере Ломпадь в Людинове.
В соцсетях местные жители жаловались на цветение водоема. В начале месяца инспекторы выехали на место и взяли пробы воды, чтобы установить причину. Результаты анализов изучили экологи.
Причиной загрязнения Ломпади стал несанкционированный и продолжительный сброс органических отходов.
Результаты анализов и заключения специалистов переданы в местную администрацию и полицию для поиска виновных.
Еще в период проведения экологической реабилитации население предупредили о запрете сбросов в озеро.
Причастные устанавливаются.
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