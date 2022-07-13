В Калужской области будет солнечно и нежарко
В среду, 13 июля, в Калужской области в первой половине будет ясно, к вечеру небо затянут облака. Температура остается в комфортных значениях.
Температура воздуха утром составит около +13 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +15.
Скорость ветра – до 5 м/с.
Наши предки верили, если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно.
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