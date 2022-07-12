33 351 растение высадили за неделю в Калуге
Во вторник, 12 июля, городская управа Калуги сообщила статистику «Цифра недели».
На минувшей неделе в Калуге:
- 92 малыша появились на свет: 42 девочки и 50 мальчиков;
- 83 пары создали семью;
- 7651 калужанин поучаствовал в 227 мероприятиях;
- 33 351 растение высадили для украшения города;
- в 6 скверах покрашены детские площадки;
- на 7 улицах завершен ямочный ремонт.
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