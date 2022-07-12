В Калуге запустили движение по дороге-дублеру Северного въезда

В понедельник, 12 июля, стало известно о запуске движения по дороге-дублеру Северного въезда в Калугу. Об этом нам сообщили в Управлении капитального строительства города Калуги.

— Дорога сегодня была открыта, – говорят в управлении. – В данный момент движение осуществляется по двум полосам. Временная разметка нанесена, но так как работы продолжаются, подрядчик переставляет ограждения зоны производства работ. В связи с этим и знаки перемещает в соответствии с требованиями организации дорожного движения.

Калужан просят с вниманием отнестись к временным знакам и дорожной разметке на данном участке дороги.

Реконструкция въезда в город от улицы Светлой до развязки в районе деревни Лихун началась в конце апреля. Ее протяженность составляет 2,3 км.

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