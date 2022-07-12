В Калужской области не работал комплекс видеонаблюдения «Безопасный город»
Во вторник, 12 июля, прокуратура сообщает о результатах проверки работы городских камер в Калужской области.
Оказалось, что камеры видеонаблюдения программного комплекса «Безопасный город» в населенных пунктах Мещовского района были неисправны из-за низкой пропускной способности каналов связи.
Главе администрации было внесено представление, после этого администрации сразу удалось настроить работу камер.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!