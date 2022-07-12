В Калужской области не работал комплекс видеонаблюдения «Безопасный город»

Во вторник, 12 июля, прокуратура сообщает о результатах проверки работы городских камер в Калужской области.

Оказалось, что камеры видеонаблюдения программного комплекса «Безопасный город» в населенных пунктах Мещовского района были неисправны из-за низкой пропускной способности каналов связи.

Главе администрации было внесено представление, после этого администрации сразу удалось настроить работу камер.

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