Начальник управления экономики горуправы Калуги возвращается в Москву

Во вторник, 12 июля, стало известно, что заместитель городского головы, начальник управления экономики Калуги Владимир Васин получил новую должность в Москве. Об этом сообщил Дмитрий Денисов.

— Отпускаю его туда с огромным сожалением, - подчеркнул градоначальник. – За короткий период в два с небольшим года управлением экономики под его руководством достигнуты впечатляющие успехи.

Городской голова Дмитрий Денисов отнес к заслугам Владимира Васина многое:

в экономику города привлечены сотни миллионов рублей;

наведен порядок в работе нестационарных торговых объектов, палатки приобрели красивый современный вид;

заработал на полную мощность «Фонд муниципального развития» и многое другое.

Однако калужанам чиновник мог запомниться по яркому сравнению. В первые дни на рабочем месте в Калуге Владимир Васин предлагал критикующим благоустройство города съездить в город Дели, Индию, – «филиал ада на земле». Якобы потом недовольных Калугой быть не должно.

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