71-летний калужанин получил 6 лет тюрьмы за покушение на убийство сына
Во вторник, 12 июля, прокуратура Калуги сообщает о приговоре суда в отношении 71-летнего калужанина.
Пенсионер признан виновным в покушении на убийство своего сына.
В сентябре 2021 года подсудимый, находясь в своей квартире на улице Тракторной во время конфликта ударил своего сына ножом в грудь.
Потерпевший выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, его здоровью причинен тяжкий вред.
Виновника осудили на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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