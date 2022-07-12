71-летний калужанин получил 6 лет тюрьмы за покушение на убийство сына

Во вторник, 12 июля, прокуратура Калуги сообщает о приговоре суда в отношении 71-летнего калужанина.

Пенсионер признан виновным в покушении на убийство своего сына.

В сентябре 2021 года подсудимый, находясь в своей квартире на улице Тракторной во время конфликта ударил своего сына ножом в грудь.

Потерпевший выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, его здоровью причинен тяжкий вред.

Виновника осудили на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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