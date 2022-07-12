В Калужской области чиновник скрыл доход от продажи автомобиля

Во вторник, 12 июля, прокуратура Бабынинского района сообщает о результатах проверки в рамках противодействия коррупции. По закону, чиновники обязаны отчитываться о доходах, расходах и об имуществе, однако в администрации Бабынинского района в отчетах за 2021 год найдено нарушение.

Установлено, работник сельской администрации не внес сведения о доходе от продажи автомобиля на сумму более 330 тысяч рублей.

Главе администрации прокуратура внесла представление. Чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

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