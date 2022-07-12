Ураган оставил без света 145 населенных пунктов в Калужской области

Во вторник, 12 июля, губернатор Владислав Шапша сообщил последние данные по отключениям электричества в регионе после прошедшего грозового фронта.

По словам главы региона, много сообщений о поваленных деревьях. Без света остались жители 145 населенных пунктов региона.

В большинстве из них электроснабжение восстановили уже к утру.

На данный момент в 18 населенных пунктах работы продолжаются.



— Контролирую работу регионального штаба по устранению последствий урагана, – сказал Владислав Шапша. – Неустойчивая погода сохраняется. Дорогие друзья! Будьте внимательны и осторожны.

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