На Калугу надвигается очередная гроза

Как мы писали ранее, вчера МЧС предупреждало о непогоде в Калужской области 12 июля.

Сегодня ГУ МЧС подтверждает этот прогноз и предупреждает о приближающемся грозовом фронте.

По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа 12 июля и до конца дня местами по Калужской области пройдет гроза с порывами ветра до 17 м/с.

Во время грозы по возможности не выходите из дома, отключите радио и телевизор.

Не пользуйтесь телефоном, не прячьтесь под высокие деревья во время грозы.

Велосипед и мотоцикл могут быть в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

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