В Калуге капитально отремонтируют школу №26

В понедельник, 11 июля, появилась информация о капитальном ремонте школы №26 в Калуге. Об этапах работ сообщает городской голова Дмитрий Денисов.

Новый учебный год будет для школы юбилейным. Свое 50-летние, как обещают городские власти, школа встретит капитально отремонтированной.

— Особое внимание рабочие сейчас уделяют кровле – это основа безопасного и комфортного учебного процесса, – говорит градоначальник. – Само здание немолодое. Помимо крыши, в нем ремонтируют актовый зал, электрику, пол и окна. В сроки подрядчик укладывается.



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