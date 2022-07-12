В 20 населенных пунктов Калуги вернули электричество

Во вторник, 12 июля, удалось восстановить электроэнергию в 20 населенных пунктах Калужской области. Об этом сообщает городской голова Дмитрий Денисов.

- Все службы города работают в усиленном режиме, - говорит градоначальник. - Заявки приняты. Количество бригад увеличено. В первую очередь занимаются уборкой упавших на проезжую часть деревьев, восстанавливают поврежденные остановки и электричество.

А мы напоминаем, что

сообщения о разрушенниях принимают по номерам 777-112, или 112 ;

принимают по номерам ; об отсутствии электроэнергии сообщайте в Россети 8-800-220-0-22.

Все заявки принимают, фиксируют и устраняют последствия в порядке первоочередной важности.

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