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Что натворил ураган в Калуге. Фоторепортаж с улиц и парков города

Фото читателей kp40.ru и телеграм-канала сайта
Опубликовано: 12.07.2022 09:35 0 2751
Что натворил ураган в Калуге. Фоторепортаж с улиц и парков города

Как мы уже писали, ливень с грозой прошлись по Калужской области 11 июля и Калуге, что называется досталось.

По словам городского головы Дмитрия Денисова, последствия неутешительные: десятки поваленных деревьев, без электричества полностью или частично остались 22 пригородные деревни, опрокинуты заборы и информационные конструкции. И это только предварительные данные.

Теперь городским службам предстоит устранять последствия непогоды. Работают спасатели и аварийные бригады.

Известно, что в Калуге пострадали две женщины: у одной – перелом ноги, у второй – ушиб головы.

ГУ МЧС России по Калужской области сообщило, что 11 июля в 20 часов 45 минут в Калуге и Дзержинском районе из-за непогоды произошли локальные отключения электроэнергии.

В нашем телеграм-канале мы опубликовали видео и фото разгула стихии. Наши читатели тоже оценили последствия урагана и буквально завалили нас фотографиями. Масштабы разрушений смотрите в фоторепортаже ниже.

После ливня с ветром вчера сломалось дерево во дворе ТЦ «Европейский». Фото прислала читатель Любовь.

Малинники, ул. Тракторная, 40. "Мою березку вырвало. Все провода повреждены", - сообщает читательница Олеся.

Улица Болотникова. Фото прислал читатель 纳斯佳

Губернский парк. Правобережье. Фото прислал читатель muted offlane. 

Улица Циолковского, около 5-й больницы. Сообщает читатель Vera.

Большая ветка на пешеходной части Калуги. Точное место, где сделано фото, наш читатель Darya Dvoynisheva не сообщила.

Сквер Воронина. Повалило деревья. Фото читателя Светланы.

Забор разлетелся на улице Воронина. Фото прислал наш читатель Михаил.

На дороге у Дворца спорта по улице Баррикад в люки воды натекло до краев.

Камере "Безопасного города" на перекрестке Баррикад-Ленина в прямом смысле снесло башню. Фото прислал читатель Николай.

Напоминаем, сообщить о последствиях непогоды можно по телефону 777-112, или 112 - с мобильного.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях электросетей можно по телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.

Уважаемые читатели! А какие фото и видео разгула стихии и последствий этого сделали вы? Присылайте фото в комментарии, а видео - в наш телеграм-канал

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Фото читателей kp40.ru и телеграм-канала сайта
Опубликовано: 12.07.2022 09:35 0 2751
Тэги: общество ураган
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