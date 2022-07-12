Первые итоги урагана в Калуге: пострадали люди, коммуникации, деревья

Понедельник день тяжелый. А понедельник 11 июля стал просто катастрофическим. Вечером по Калуге и Калужской области пронесся мощный ураган, который сметал на своем пути все, даже чуть было не угробил людей.

Первые итоги поздно вечером понедельника подвел городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Повалено 47 деревьев, отключены от электричества полностью или частично 22 пригородные деревни, опрокинуты заборы и информационные конструкции, - перечисляет градоначальник. - К сожалению, пострадали люди. У одной калужанки – перелом ноги, у второй – ушиб головы. Городская служба спасения сразу же приступила к расчистке проезжей части, тротуаров и подъездов к медицинским учреждениям. Спасатели будут работать всю ночь. К ним присоединятся сотрудники МБУ «Калугаблагоустройство».

Восстановительные работы продолжатся и сегодня. Калужан просят сообщать о разрушениях по телефону 777-112, или 112 с мобильного. Правда, звонков очень много, потому есть вероятность, что с первого раза вам дозвониться не удастся. Так что наберитесь терпения.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях электросетей можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.

Наши читатели сообщают о повреждениях по всему городу. Падающие деревья рвали провода и корежили автомобили, рекламные вывески срывало, а на Правом берегу ветер был такой силы, что людям было сложно ходить.

- Правый берег. Оказались в самом центре этого урагана с двумя детьми, - пишет в нашем телеграм-канале читательница Альфия. - Коляску невозможно вести, да ещё банер сорвало и на нас, еле увернулись. Перепугалась, что даже боюсь уже гулять выходить. Всё так быстро началось.

Подробный фоторепортаж о том, какие беды принес ураган Калуге, смотрите на нашем сайте в ближайшее время.

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