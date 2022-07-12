В Калужской области станет прохладнее
Во вторник, 12 июля, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Температура опустится до комфортных значений.
Температура воздуха утром составит около +18 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +15.
В первой половине дня возможен дождь. Скорость ветра – до 6 м/с.
Наши предки верили, сегодня запрещено заниматься уборкой дома. Метла и швабра вымоют и выметут всю удачу из дома.
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