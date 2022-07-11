Ливень с грозой прошлись по Калуге
В понедельник, 11 июля, в Калугу пришел обещанный синоптиками ливень с грозой.
Стало известно о первых последствиях грозы и порывистого ветра.
Подробности в нашем небольшом фоторепортаже.
Наши читатели сообщают, что деревня Железняки осталась без света.
Упавшее дерево в деревне оборвало провода.
А в центре Калуги, на улице Суворова, дерево упало на провода, задев и припаркованную рядом машину.
Дерево на Суворова практически рассыпалось в щепки.
На улице Телевизионной от площади до перекрестка с Билибина не работают светофоры. Только на Билибина работает.
Пешеходная часть Телевизионной улицы.
А это въезд во дворы улицы Окружной.
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