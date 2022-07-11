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Калужанин так спешил в отпуск, что вспомнил об ограничении на выезд только у порога другого государства

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2022 15:45 0 597
Калужанин так спешил в отпуск, что вспомнил об ограничении на выезд только у порога другого государства

В понедельник, 11 июля, УФССП России по Калужской области сообщает, что калужанин с долгом в 145 тысяч рублей пытался пересечь границу с Абхазией.

В отделениях судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам накопилось 15 исполнительных производств на имя этого мужчины: долги по кредиту, задолженности перед двумя физическими лицами, 12 штрафов ГИБДД.

На начало июля остаток долга составил 116 тысяч рублей. Плюс исполнительский сбор – 29 тысяч рублей. Калужанин был временно ограничен в праве выезда за пределы России.

Однако должник отправился на отдых и на днях попытался пересечь государственную границу с Абхазией на автомобиле. Его, конечно, не пускали из-за ограничений.

В этот же день в отделение приставов приехала его родственница с квитанциями о полной оплате долгов вместе с исполнительским сбором – в общей сложности 145 тысяч рублей.

Ограничение на выезд с гражданина сняли, он проехал в Абхазию.
 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2022 15:45 0 597
Тэги: уфссп общество
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