Грозовой фронт шагает по Калужской области

В понедельник, 11 июля, ГУ МЧС по Калужской области сообщает о сильном дожде, грозе и порывистом ветре в Калужской области 11 и 12 июля.

По данным Калужского ЦГМС, 11 и 12 июля местами по Калужской области пройдут дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Калужан просят соблюдать осторожность во время прохождения грозового фронта, по возможности, оставаться в помещениях.

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