В Калужской области подвели итоги ЕГЭ: 28 стобалльников и 5 нарушителей

В понедельник, 11 июля, подвели итоги сдачи ЕГЭ. Их обсуждали на еженедельном совещании правительства Калужской области. Беженцы из ЛНР, ДНР и Украины сдавали экзамены в особом порядке. Они могли получить аттестат по внутришкольной оценке или могли выбрать процедуру экзамена. Всего, по словам замминистра образования и науки Снежаны Терехиной, итоговую аттестацию в регионе прошли более 4600 выпускников.



К самым популярным, помимо основных предметов, стали обществознание, физика и биология, значительно прибавилось сдающих информатику. 100-бальников в регионе 28. Выпускница школы № 46 города Калуги набрала 100 баллов по 2 предметам. Порядок сдачи экзаменов нарушили 5 выпускников, из них двое пронесли телефон, трое использовали шпаргалки. Они были удалены с экзаменов, их результаты аннулированы.

— В этом году к нам прибыли ребята, вынужденно покинувшие территорию Украины, а также республики ЛНР и ДНР, – сказала заместитель министра образования и науки региона. – И, конечно, они оказались в неравных условиях по сравнению с другими выпускниками. Эти ученики могли получить аттестат по внутришкольной оценке или могли выбирать процедуру экзамена. Форму промежуточной аттестации прошли 7 человек из прибывших, 2 из них сдавали единый государственный экзамен и надо отметить, что сдали его успешно.

Наибольшее количество стобалльников по обществознанию – 9 человек, 7 человек по химии, математику профильного уровня на 100 баллов сдали 4 выпускника, 5 результатов по русскому языку, 1 по литературе, биологии и информатике. Среди 100-бальников ученики школ Калуги – 15 человек, Обнинска – 9, а также по 1 из Козельского, Малоярославецкого, Сухиничского районов и 1 выпускник прошлых лет. Выпускница школы № 46 набрала два 100-балльных результата.

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