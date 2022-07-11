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Жители Калужской области жалуются на плохое качество воды

Опубликовано: 11.07.2022 11:51 4 961
Жители Калужской области жалуются на плохое качество воды

В понедельник, 11 июля, стало известно об увеличении жалоб от жителей региона на 3% за последние 10 дней по сравнению с предыдущим периодом. Об этом на еженедельном совещании правительства Калужской области доложил центр управления регионом. Чаще всего люди просят срубить деревья, которые могут упасть во время грозы, и сообщают о некачественной воде в Малоярославецком и Боровском районах.   

- За 10 дней поступило 3638 сообщений, - сказал представитель ЦУР. - Это на 3% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Больше всего люди жаловались на вырубку деревьев и кустарников. Это связано с участившимися случаями падения деревьев из-за плохих погодных условий. Также население сообщает о некачественной воде. Оставили 182 сообщения. Большая часть из них по Малоярославецкому и Боровскому районам. Прирост жалоб, действительно, очень большой.

- Да, качество воды оставляет желать лучшего, но в настоящий момент было очень много жалоб, потому что промывали систему водоснабжения в Боровске, - рассказала представитель администрации Боровского района. - Вода некоторое время была просто ненадлежащего качества. С этим разобрались. Была встреча с Водоканалом, где определили, что система требует замены. Сейчас качество воды улучшилось.

- От Водоканала приезжал Юрий Николаевич, – дополнила глава администрации города Боровска Анжелика БОДРОВА (примечание редакции, видимо, речь идет о генеральном директоре ГП «Калугаоблводоканал» Юрии Петрушине). – Мы определили с ним план мероприятий по улучшению качества воды. Сейчас ведется замена фильтров на всех 4-х станциях водоснабжения, компрессионная промывка трубопроводов. Но с увеличением мощности подачи воды самих станций, вода улучшилась.

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Опубликовано: 11.07.2022 11:51 4 961
Тэги: правительство водоканал
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