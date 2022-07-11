В Калужской области мошенник положил в карман деньги, предназначенные для ремонта крыши
В понедельник, 11 июля, УМВД по Калужской области рассказало о ходе расследования дела о мошенничестве с намеренным неисполнением обязательств.
В Кирове руководитель одной из организаций подозревается в мошенничестве. Фигурант на основании протокола общего собрания жильцов заключил договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
Мужчина намеренно внес в акты завышенные объем работ и стоимость на сумму более 1 миллиона рублей, чтобы разницу забрать себе.
Расследование продолжается.
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