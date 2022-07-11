Дожди не спешат уходить из Калужской области

В понедельник, 11 июля, в Калужской области небо будет пасмурным.

Температура воздуха утром составит около +21 градуса, днем – до +25, вечером – в районе +18.

Синоптики снова пророчат дождь. Скорость ветра – до 4 м/с.

Наши предки верили, если в этот день кукушка перестала куковать, будет ранняя зима.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.