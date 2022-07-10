Председатель Законодательного Собрания Калужской области поблагодарил участников спецоперации

В воскресенье, 10 июля, калужане встречали земляков-участников спецоперации на Украине. Подробности сообщает Законодательное Собрание Калужской области.

Возле войсковой части Росгвардии родные и близкие с нетерпением ожидали возвращения своих героев.

Мужчины прибывали в часть под торжественные звуки оркестра. Их встречали улыбками и цветами. Многие не смогли сдержать слез радости в момент встречи.

Военнослужащих встречали улыбками и цветами.

Глава Законодательного Собрания и руководители области тепло приветствовали нацгвардейцев. Три месяца эти мужчины достойно защищали братьев-славян на Донбассе.

Слова признательности за выполненный долг произнес председатель парламента Геннадий Новосельцев.

— Благодарю вас от имени всех жителей области, – обратился к участникам спецоперации Геннадий Станиславович. – Спасибо, что являетесь достойными продолжателями дела наших дедов и прадедов. Честь, слава и хвала вам.

Председатель вручил росгвардейцам Благодарственные письма Законодательного Собрания области.

К военнослужащим обратился и заместитель губернатора области Василий Быкадоров.

- Сегодня День воинской славы России - День победы русской армии над шведами в полтавском сражении. А вы - герои нашего времени, с честью выполнили все поставленные задачи, - подытожил генерал-лейтенант.

Конечно, лучшим подарком для сотрудников Росгвардии стали объятия детей, жен и матерей.

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