Юные калужские футболисты победили в Орле

Завершились матчи 10-го тура Юношеской футбольной лиги Центр. Команда, составленная из воспитанников 2007 года рождения спортивных школ «Калуга» и «Торпедо», играла в гостях с орловскими «Русичами».

Как и в матче первого круга, наши футболисты добились победы. Единственный мяч в этом поединке забил Илья Гришин. Калужане идут на третьем месте в турнирной таблице.

- Сегодня мы одержали закономерную победу. Имели в первом тайме большое преимущество над соперником, - сказал после матча главный тренер команды СШ «Калуга» Николай Сидоров. - Было много голевых моментов, поэтому могли решить исход встречи намного раньше, не дожидаясь финального свистка. Во втором тайме у нас ещё были моменты, но мы их не реализовали. В итоге получилась нервная концовка, хотя орловские футболисты так и не создали ни одного опасного момента. Было только напряжение у наших ворот. В целом, наши игроки выполнили все то, что мы от них просили. Ещё раз повторю, калужане набрали в Орле заслуженные три очка.



«Русичи» (Орел) – СШ «Калуга» - 0:1 (0:1)

Гол: Гришин, 8.

«Русичи»: Фирваров (Федоров, 43), Поляков, Романичев (Карышев,48), Цискаришвили, Бирюков, Володичев (Ельцов, 78), Илюхин, Никулин, Шаталов, Алдасев, Умаров (Верижников, 60).

СШ «Калуга»: Никитичев, Иванов, Нестеров, Скворцов, Тимошкин, Алиев, Бурмистров, Власов (Савченков,53), Русаков (Рябцев,43), Тупчиев (Гуляев, 78), Гришин (Аристархов).

Удаление: Алдасев, 80.

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