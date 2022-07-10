Военнослужащих, вернувшихся из Украины, встретили в Калуге
В воскресенье, 10 июля, домой на родную Калужскую землю после выполнения спецоперации на Украине вернулись военнослужащие.
Жители Калуги, волонтёры, ветеран Великой Отечественной войны, трое детей войны, представители общественных и муниципальных организаций встречали наших ребят на Правобережье Калуги.
Трое детей войны встречали наших ребят на Правобережье Калуги.
Приветственная встреча прошла в сквере имени Михаила Краснопивцева, у дома №13 на улице Фомушина.
Участники встречи собрались еще за час до приезда военных. Были развернуты флаги, люди достали подготовленные плакаты, все присутствующие фотографировались и общались, ожидая своих земляков.
Присутствующие фотографировались и общались, ожидая своих земляков.
В сквере Краснопивцева присутствовало много молодежи.
Среди встречающих были и представители горуправы.
С приближением автомобилей военнослужащих все выстроились вдоль дороги, размахивали флагами, а проезжающие мимо машины сигналили.
Военный кортеж промчался мимо буквально в одно мгновение. Их можно понять. В одной из войсковых частей под Калугой уже ждут родственники. Потом ещё отмечаться и, наконец-то, домой.
Одна из встречавших женщин сказала:
- Я даже отсюда почувствовала, что они обрадовались. Ребята махали нам из окон машин.
Подробности возвращения калужских военных позже, а пока видео приветственной встречи смотрите в нашем телеграм-канале.
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