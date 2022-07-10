Военнослужащих, вернувшихся из Украины, встретили в Калуге

В воскресенье, 10 июля, домой на родную Калужскую землю после выполнения спецоперации на Украине вернулись военнослужащие.

Жители Калуги, волонтёры, ветеран Великой Отечественной войны, трое детей войны, представители общественных и муниципальных организаций встречали наших ребят на Правобережье Калуги.

Трое детей войны встречали наших ребят на Правобережье Калуги.

Приветственная встреча прошла в сквере имени Михаила Краснопивцева, у дома №13 на улице Фомушина.

Участники встречи собрались еще за час до приезда военных. Были развернуты флаги, люди достали подготовленные плакаты, все присутствующие фотографировались и общались, ожидая своих земляков.

Присутствующие фотографировались и общались, ожидая своих земляков.

В сквере Краснопивцева присутствовало много молодежи.

Среди встречающих были и представители горуправы.



С приближением автомобилей военнослужащих все выстроились вдоль дороги, размахивали флагами, а проезжающие мимо машины сигналили.

Военный кортеж промчался мимо буквально в одно мгновение. Их можно понять. В одной из войсковых частей под Калугой уже ждут родственники. Потом ещё отмечаться и, наконец-то, домой.

Одна из встречавших женщин сказала:

- Я даже отсюда почувствовала, что они обрадовались. Ребята махали нам из окон машин.

Подробности возвращения калужских военных позже, а пока видео приветственной встречи смотрите в нашем телеграм-канале.

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