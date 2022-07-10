Главная Новости Общество
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Военнослужащих, вернувшихся из Украины, встретили в Калуге

Ирина Будникова. Фото и видео автора.
Опубликовано: 10.07.2022 12:15 3 1705
Военнослужащих, вернувшихся из Украины, встретили в Калуге

В воскресенье, 10 июля, домой на родную Калужскую землю после выполнения спецоперации на Украине вернулись военнослужащие.

Жители Калуги, волонтёры, ветеран Великой Отечественной войны, трое детей войны, представители общественных и муниципальных организаций встречали наших ребят на Правобережье Калуги.

Трое детей войны встречали наших ребят на Правобережье Калуги.

Приветственная встреча прошла в сквере имени Михаила Краснопивцева, у дома №13 на улице Фомушина.

Участники встречи собрались еще за час до приезда военных. Были развернуты флаги, люди достали подготовленные плакаты, все присутствующие фотографировались и общались, ожидая своих земляков.

Присутствующие фотографировались и общались, ожидая своих земляков.

В сквере Краснопивцева присутствовало много молодежи.

Среди встречающих были и представители горуправы.

С приближением автомобилей военнослужащих все выстроились вдоль дороги, размахивали флагами, а проезжающие мимо машины сигналили.

Военный кортеж промчался мимо буквально в одно мгновение. Их можно понять. В одной из войсковых частей под Калугой уже ждут родственники. Потом ещё отмечаться и, наконец-то, домой.

Одна из встречавших женщин сказала:

- Я даже отсюда почувствовала, что они обрадовались. Ребята махали нам из окон машин.   

Подробности возвращения калужских военных позже, а пока видео приветственной встречи смотрите в нашем телеграм-канале.     

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова. Фото и видео автора.
Опубликовано: 10.07.2022 12:15 3 1705
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины приехать в Калугу
Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет
Функциональные возможности смарт-часов

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru