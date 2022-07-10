В Калуге пройдет мероприятие «Народов дружная семья»
В воскресенье, 10 июля, в Калуге пройдет мероприятие «Народов дружная семья». Об этом сообщает управление культуры города Калуги.
Калужан приглашают провести время в Городском парке культуры и отдыха.
Гостей ожидают выступления творческих коллективов. Начало в 12:00 часов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!