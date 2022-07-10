В воскресенье, 10 июля, в Калуге пройдет мероприятие «Народов дружная семья». Об этом сообщает управление культуры города Калуги.

Калужан приглашают провести время в Городском парке культуры и отдыха.

Гостей ожидают выступления творческих коллективов. Начало в 12:00 часов.

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