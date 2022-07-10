Жители Калуги с начала года не менее 70 раз жаловались на плохую дорогу на Тарутинской

В субботу, 9 июля, ЦУР Калужской области отметил, что с начала года 70 сообщений поступило от жителей Калуги о плохой дороге и больших пробках на улице Тарутинской. Об этом калужане активно жаловались в соцсетях.

А ранее городской голова сообщал, что госэкспертиза одобрила первый этап реконструкции Синих мостов. После заключения муниципального контракта начнутся долгожданные для калужан работы.

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