В Калужской области в течение дня пройдут дожди
В воскресенье, 10 июля, в Калужской области будет облачно, пройдут ливневые дожди.
Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +19.
В течение дня ожидаются дожди разной интенсивности. Скорость ветра – до 3 м/с.
Наши предки верили, если 10 июля идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель.
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