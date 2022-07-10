В Калужской области в течение дня пройдут дожди

В воскресенье, 10 июля, в Калужской области будет облачно, пройдут ливневые дожди.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +19.

В течение дня ожидаются дожди разной интенсивности. Скорость ветра – до 3 м/с.

Наши предки верили, если 10 июля идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель.

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