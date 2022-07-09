В Калужской области восстанавливают фонтаны
В поселке Товарково Дзержинского района восстановлен фонтан в городском парке. Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
За 5 лет в населенных пунктах региона обустроено 17 фонтанов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин.
Еще один фонтан в 2022 году появится в городе Ермолино.
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