В Калужской области восстанавливают фонтаны

В поселке Товарково Дзержинского района восстановлен фонтан в городском парке. Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За 5 лет в населенных пунктах региона обустроено 17 фонтанов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Еще один фонтан в 2022 году появится в городе Ермолино.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.