В Калуге установили новый светофор в районе Белые Росы
Завершены работы по установке светофорного объекта с пуско-вызывным устройством для пешеходов на автомобильной дороге Анненки-Силикатный в микрорайоне «Белые Росы». Работы выполнены за счет средств застройщика.
Как сообщает городская управа, необходимость проведения работ возникла в связи с многочисленными просьбами жителей, а также из-за увеличения интенсивности движения транспорта и пешеходов на данном участке автомобильной дороги.
Было выполнено обустройство подходов к пешеходному переходу и проведены необходимые пуско-наладочные работы оборудования.
С 30 июня светофор работает в штатном режиме.
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