В Калужской области прогремят грозы
В субботу, 9 июля, в Калужской области ожидается переменная облачность. В регионе вновь потеплеет.
Температура воздуха утром составит около +19 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +18.
Синоптики обещают грозы. Скорость ветра – до 2 м/с.
Наши предки верили, что 9 июля нельзя приходить в гости без предупреждения. Если пренебречь запретом, то можно привлечь в свой дом незваных гостей.
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