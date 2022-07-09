В Калужской области прогремят грозы

В субботу, 9 июля, в Калужской области ожидается переменная облачность. В регионе вновь потеплеет.

Температура воздуха утром составит около +19 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +18.

Синоптики обещают грозы. Скорость ветра – до 2 м/с.

Наши предки верили, что 9 июля нельзя приходить в гости без предупреждения. Если пренебречь запретом, то можно привлечь в свой дом незваных гостей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.