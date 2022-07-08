4 дома в Калуге признаны объектами культурного наследия

В пятницу, 8 июля, стало известно о включении четырех домов в список объектов культурного наследия Калуги. Об этом сообщает губернатор Владислав Шапша.

По итогам историко-культурной экспертизы дома на улице Воронина включили в реестр объектов культурного наследия. Утверждена их охрана.

Включение в реестр позволяет в будущем проводить их реставрацию.





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