В Калуге теперь следят за температурой во Дворце спорта
В пятницу, 8 июля, стало известно о решении проблемы температурного режима во Дворце спорта «Центральный». Об этом сообщил и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
— Сегодня к утру проблема с оборудованием для охлаждения воздуха во Дворце спорта была решена, – сказал глава региона. – На площадке, где проходят соревнования, температура комфортная – около 23 градусов. В зрительном зале наверху чуть теплее, но тоже комфортно. И другие показатели воздуха в норме.
Будем отслеживать динамику температуры на ледовой арене.
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