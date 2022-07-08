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ВТБ в Калуге увеличил выдачу ипотеки на 40% в июне

Опубликовано: 08.07.2022 15:38 0 128
ВТБ в Калуге увеличил выдачу ипотеки на 40% в июне

Банк ВТБ в июне зафиксировал существенный рост продаж ипотечных кредитов. Этому способствовало снижение ставок по государственным и банковским программам. ВТБ в Калужской области в первый месяц лета выдал жилищных кредитов на 261 млн рублей, что на 40% превысило результат мая. По итогам полугодия выдачи составили более 1,4 млрд рублей, средний чек превысил 3,1 млн рублей. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.  

По итогам первого полугодия 53% продаж ипотеки в калужском ВТБ пришлось на стандартные программы банка, в рамках которых клиенты, в основном, приобретают вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте за шесть месяцев года достиг 762 млн рублей. Продажи кредитов с господдержкой составили 47% (666 млн рублей).

В целом по стране в ВТБ по итогам первого полугодия 96,5 тыс. заемщиков оформили ипотеку на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют людям планировать сделки по купле-продаже недвижимости. 

 

 

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Опубликовано: 08.07.2022 15:38 0 128
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