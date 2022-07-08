В Калуге в деревню Галкино пустят льготный 90-й маршрут

В четверг, 8 июля, по многочисленным просьбам жителей дорогу до калужской деревни Галкино исследовали специалисты. Об этом сообщила городская управа.

На место выезжали управление городского хозяйства, центр организации дорожного движения и ГИБДД.



— Провели переговоры с перевозчиком на муниципальном маршруте №90(л) «пос.Северный - Дубрава» и приняли решение о проведении мониторинговых рейсов с 18 по 31 июля на данном маршруте с заездом в деревню Галкино, - сообщило управление городского хозяйства.



То есть для удобства пассажиров муниципальные автобусы в тестовом режиме будут заезжать в деревню.



Далее пассажиропоток проанализируют и примут окончательное решение о добавлении рейсов в Галкино на постоянной основе.

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