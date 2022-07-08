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Чем занять детей на каникулах – полезные советы для родителей

Опубликовано: 08.07.2022 16:00 0 134
Чем занять детей на каникулах – полезные советы для родителей

В самом разгаре летние каникулы. Если у вашего ребенка смена в лагере или поездка в деревню пока только в планах, предлагаем правильно организовать его день в городской квартире. Мы собрали идеи, которые помогут в этом.

Составляем график дня. Дети чувствуют себя спокойнее, когда у них есть четкий распорядок дел. Повесьте на стену расписание, в которое войдут как домашние обязанности, так и перерывы для развлечений и отдыха. В этом случае ребенок не растеряется, даже если он ненадолго останется дома один, и продолжит уверенно следовать плану.

Включаем в список дел обучение. По окончании учебного года школьники получают не только оценки, но и задания на лето. Это может быть список книг для чтения или прохождение дополнительного материала. Используйте технологии, чтобы упростить домашнее обучение – сейчас в Сети есть как бесплатные, так и платные сайты с уроками.

Организовываем удобное рабочее место. Выполнять задания лучше с компьютера или ноутбука. При этом важно соблюсти несколько условий: экран расположите так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи, а кресло необходимо выбрать с регулировкой по высоте – для сохранения правильной осанки. Что касается доступа в интернет, то для обучения лучше подключить проводной доступ в Сеть: он просто необходим для большинства занятий.

Кстати, с недавнего времени в Калужской области доступен домашний интернет от Tele2 всего за 100 рублей в месяц. Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов уверен, что быстрый проводной интернет станет хорошим помощником как детям, так и их родителям. Добавить услугу клиенты могут в несколько касаний в личном кабинете «Мой Tele2».

– С первых дней наше предложение пользуется большой популярностью среди жителей, но именно с наступлением лета мы еженедельно фиксируем кратный рост числа заявок на подключение, – рассказал Денис Маликов. – При этом больше всего запросов поступает из областного центра.

Дарим подарки за выполнение заданий. Дети любят игровые механики, используйте это правило в свою пользу. Назначьте «стоимость» за выполнение каждого ежедневного дела. Например, один балл за то, что проснулся вовремя, еще балл – за уборку, и так далее. В конце каждой недели предлагайте обменивать баллы на подарки. Как вариант, за 10 единиц вы закажете на дом пиццу, а за 15 – ребенок может выбрать себе новую книжку или дополнительный час за компьютером.

Ну и в завершение добавим: правила – это хорошо, но не расстраивайтесь, если вначале все пойдет немного не по плану. Детям нужно время на то, чтобы привыкнуть к новому режиму. А иногда в качестве поощрения можно выбрать другие правила: вместо домашней уборки устроить с ребенком прогулку в парке.

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Опубликовано: 08.07.2022 16:00 0 134
Тэги: новости компаний
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