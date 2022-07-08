Внимание! Конкурс «Пора охладиться»

В пятницу, 8 июля, редакция сайта kp40.ru проводит конкурс «Пора охладиться». По пятницам разыгрываем сертификаты от министерства спорта Калужской области на разовое посещение бассейна во дворце спорта «Центральный».

Условия конкурса просты. Чтобы охладиться в летнюю жару, вам просто необходимо написать комментарий под нашим постом в телеграм-канале и рассказать о том, какие планы у вас на ближайшие выходные.

Итоги подведем уже сегодня в 20.00!

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