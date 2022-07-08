В калужском Дворце спорта кондиционер починили, а вот крыша протекла

Как мы рассказывали ранее, из-за нарушения работы вентиляционной системы во Дворце спорта Калуги спортсмены и зрители жаловались на нехватку воздуха, некоторые чуть не потеряли сознание.

В тот же день губернатор региона Владислав Шапша объявил о выговоре министру спорта региона Олегу Сердюкову и директору Дворца спорта Станиславу Лопухову.

В пятницу, 8 июля, министерство спорта оставило следующий комментарий в нашем телеграмм-канале:

— Здравствуйте. Неполадки, обнаруженные в системе кондиционирования, устранены. Кондиционер работает в штатном режиме. В настоящее время подрядная организация занимается устранением замечаний, связанных с протечкой кровли. К первой половине августа планируется завершение работ.

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