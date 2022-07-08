Калужские семьи-юбиляры получили медали «За любовь и верность»

В пятницу, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Калуге поздравляли семейные пары-юбиляры. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона вручил медаль «За любовь и верность» следующим семьям:

Василий Иванович и Энгелина Евгеньевна Беловы, 60 лет в браке;

Владимир Фёдорович и Антонина Владимировна Моисеевы, 50 лет в браке;

Павел Павлович и Надежда Анатольевна Тришкины, 25 лет в браке, 4 детей;

Николай Михайлович и Светлана Николаевна Жильцовы, помимо родных, воспитывают 7 приемных детей.

— Семья — главное в нашей жизни, – сказал Владислав Шапша. – Ради нее мы стремимся добиться новых высот. Прочная семья – это еще и работа. Нужно уметь уступать, проявлять терпение и мудрость. Любите друг друга, берегите вашу любовь! Кстати, в моей семье в этом году тоже важные даты: родители отметили золотую свадьбу, а у нас с женой - серебряная!

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